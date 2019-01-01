Происшествия

Следком возбудил дело о гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае

22 июля23:10

Следственный комитет возбудил уговорное дело по факту гибели девочки при пожаре в палаточном детском городке в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что в палаточном лагере на хабаровском горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.

Комплекс «Холдоми» находится в 40 минут от города Комсомольск-на-Амуре.

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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Хабаровский Край