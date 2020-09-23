Завершено расследование дела о мошенничестве с участием депутата МГД Шереметьева

По результатам расследования по делу депутата Мосгордумы Олега Шереметьева СК пришел к выводу, что чиновник виноват в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Москве.

Следствие считает, что Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года «выписывал» премии помощнику в размере от 350 до 850 тысяч рублей, а на самом деле присваивал эти деньги себе.

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Согласно документам, которые тот предоставлял в аппарат думы, «премия» предназначалась за выполнение заданий особой важности и сложности.

Депутат с 21 августа находится под домашним арестом, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как ранее писало агентство РИА Новости, чиновник не признает вину несмотря на записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как чиновник получает деньги. Даты согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МошенничествоМосгордума
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