Завершено расследование дела о мошенничестве с участием депутата МГД Шереметьева

По результатам расследования по делу депутата Мосгордумы Олега Шереметьева СК пришел к выводу, что чиновник виноват в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Москве.

Следствие считает, что Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года «выписывал» премии помощнику в размере от 350 до 850 тысяч рублей, а на самом деле присваивал эти деньги себе.