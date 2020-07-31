Чиновник Дагестана задержан по подозрению в организации ОПГ
Исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев задержан по подозрению в организации преступной группы (ОПГ), которая занималась хищением и продажей земельных территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканских силовых структурах.
По данным агентства, ущерб от действий Шихиева составил 200 млн рублей. Отмечается, что в рамках этого уголовного дела задержаны около 6 человек.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
По версии следствия, действие ОПГ длились с 2018 года по июнь 2020 года: сотни земельных участков рыночной стоимостью более 200 млн рублей были похищены мошенническим путем.
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