Чиновник Дагестана задержан по подозрению в организации ОПГ

Исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев задержан по подозрению в организации преступной группы (ОПГ), которая занималась хищением и продажей земельных территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканских силовых структурах.

По данным агентства, ущерб от действий Шихиева составил 200 млн рублей. Отмечается, что в рамках этого уголовного дела задержаны около 6 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

По версии следствия, действие ОПГ длились с 2018 года по июнь 2020 года: сотни земельных участков рыночной стоимостью более 200 млн рублей были похищены мошенническим путем.



