СК завел дело после схода с рельсов пассажирского поезда в Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода девяти вагонов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» на перегоне "Инта-1 — Угольный" в Республике Коми. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК).
ЧП произошло в среду 26 июня. Пассажиры самостоятельно начали выбираться из вагонов через окна. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали 43 человека, у многих из них ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Всего в поезде было 232 пассажира.
Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место происшествия, сообщил он в своем Telegram-канале. Он отметил, что будет координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.
Как сообщает западная МСУТ СК, погибших в результате схода вагонов нет. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru