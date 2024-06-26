СК завел дело после схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

ЧП произошло в среду 26 июня. Пассажиры самостоятельно начали выбираться из вагонов через окна. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали 43 человека, у многих из них ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Всего в поезде было 232 пассажира.

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место происшествия, сообщил он в своем Telegram-канале. Он отметил, что будет координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.

Как сообщает западная МСУТ СК, погибших в результате схода вагонов нет. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

