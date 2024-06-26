Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Коми

Девять вагонов состава «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов и перевернулись в районе города Инты на перегоне "Инта-1 — Угольный" в Республике Коми. Об этом сообщили в РЖД.

По сообщениям очевидцев, все случилось в 10 минутах езды от Инты в сторону Ухты. Поезд завалился на бок, почти все вагоны оказались в воде. Люди разбивают стекла вагонов, чтобы достать пассажиров.

К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено. По предварительным данным, ЧП произошло на фоне экстренного торможения состава, сообщили в экстренных службах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







