СК выявил участников беспорядков в ангарской колонии

Следственный комитет по Иркутской области установил виновников беспорядков в исправительной колонии №15 в г. Ангарске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК по региону.



По данным СК, в бунте участвовали около 200 человек. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о том, что беспорядки были "заказаны" извне. Заведены два уголовных дела по статье 321 и 212 статьям уголовного кодекса России. Для завершения расследования сотрудникам правоохранительных органов нужно будет провести опрос более 2 тыс. свидетелей.



Беспорядки в исправительном учреждении начались 9 апреля. Заключённые из штрафного изолятора совершили нападение на сотрудника учреждения. На следующий день в колонии произошел пожар. Бунт удалось завершить с помощью спецназа ФСИН.





