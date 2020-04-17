СК выявил участников беспорядков в ангарской колонии
Следственный комитет по Иркутской области установил виновников беспорядков в исправительной колонии №15 в г. Ангарске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
По данным СК, в бунте участвовали около 200 человек. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о том, что беспорядки были "заказаны" извне. Заведены два уголовных дела по статье 321 и 212 статьям уголовного кодекса России. Для завершения расследования сотрудникам правоохранительных органов нужно будет провести опрос более 2 тыс. свидетелей.
Беспорядки в исправительном учреждении начались 9 апреля. Заключённые из штрафного изолятора совершили нападение на сотрудника учреждения. На следующий день в колонии произошел пожар. Бунт удалось завершить с помощью спецназа ФСИН.
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