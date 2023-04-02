МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского
Министерство внутренних дел подтвердило гибель военного корреспондента и блогера Владлена Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.
«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», - сказано в сообщении ведомства.
По данным МВД, пострадали 16 человек. Медицинские работники оказывают им помощь.
На месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в МВД.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в заведении «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В кафе проходил творческий вечер военкора.
Предварительно, взрывное устройство на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала бомбу в статуэтку и вручила Татарскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru