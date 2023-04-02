МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского

МИД: Блинкен и Лавров по телефону обсудили задержание в РФ гражданина США Эвана Гершковича

Захарова: в США речь идет о полном запрете TikTok

Чернохова: международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы поскорее завершить конфликт на Украине

СМИ: Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года

СМИ: в Японии ушел из жизни композитор и музыкант Рюити Сакамото