МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского

Министерство внутренних дел подтвердило гибель военного корреспондента и блогера Владлена Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

СМИ: при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб один человек

«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», - сказано в сообщении ведомства.

По данным МВД, пострадали 16 человек. Медицинские работники оказывают им помощь.

На месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в МВД.

Взрыв произошел в воскресенье вечером в заведении «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В кафе проходил творческий вечер военкора.

Предварительно, взрывное устройство на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала бомбу в статуэтку и вручила Татарскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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