СК возбудил дело после гибели юноши при взрыве гранаты в квартире в Москве

Уголовное дело возбудили после гибели молодого человека при взрыве гранаты в столичной квартире, сообщили в СК.

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В ведомстве отметили, что уголовное дело возбудили по статьям за причинение смерти по неосторожности и незаконное хранение боеприпасов.

По версии следствия, 1 сентября этого года 19-летний юноша, находясь в квартире жилого дома на улице Мещерякова в Москве, в ходе неосторожного обращения с неустановленным взрывным устройством получил телесные повреждения, в результате которых он умер в больнице.

Ранее СМИ сообщали, что в квартире на северо-западе Москвы прогремел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзрывПогибшиеСледственный Комитет Рф

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