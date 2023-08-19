Baza: Самодельное взрывное устройство обнаружено на железной дороге в Мелитополе

По данным СМИ, сверток, похожий на взрывное устройство, нашли на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное. Прибывшие на место специалисты подтвердили, что это действительно самодельное взрывное устройство (СВУ). По предварительным данным, СВУ было сделано на основе пластида и весило порядка килограмма.

В итоге взрывотехники уничтожили СВУ путем контролируемого взрыва. В результате инцидента никто не пострадал, пишет Baza.

Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

