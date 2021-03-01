СК установит обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big
Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос, которая была обнаружена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщили в СК, внешних признаков насильственной смерти на теле 39-летней женщины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, она и должна дать ответ на вопрос, почему погибла бывшая солистка Little Big.
Ранее в понедельник, 1 марта, СМИ сообщили об обнаружении тела Анны Кастельянос. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера: она имела инвалидность и страдала хроническими заболеваниями, напоминает телеканал 360.
Отметим, лидер группы Little Big Илья Прусикин подтвердил информацию о смерти бывшей участницы коллектива Анны Кастельянос.
«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big», — написал Прусикин в своём Instagram.
По его словам, Кастельянос была полна жизненной энергии и силы.
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