СК РФ: Ректора НГАТУ задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, задержали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников зачислил в вуз на бюджетные места иностранных студентов, которые не намеревались проходить обучение.
Затем, с целью искусственного увеличения показателей и получения премии, ректор направил в соответствующую инстанцию подложные документы об обучении иностранцев. Своими действиями Воротников нанёс бюджету ущерб в размере не менее миллиона рублей.
В Минобрнауки добавили, что НГАТУ продолжает работу в штатном режиме, руководство вуза «оказывает содействие следствию».
Ранее профессора Воронежского аграрного университета (ВГАУ) и председателя диссертационного совета при вузе Константина Терновых поместили в СИЗО по подозрению в коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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