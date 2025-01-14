СК РФ: Ректора НГАТУ задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, задержали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Бывшего ректора ВГУЭС заподозрили в краже денег у студентов

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников зачислил в вуз на бюджетные места иностранных студентов, которые не намеревались проходить обучение.

Затем, с целью искусственного увеличения показателей и получения премии, ректор направил в соответствующую инстанцию подложные документы об обучении иностранцев. Своими действиями Воротников нанёс бюджету ущерб в размере не менее миллиона рублей.

В Минобрнауки добавили, что НГАТУ продолжает работу в штатном режиме, руководство вуза «оказывает содействие следствию».

Ранее профессора Воронежского аграрного университета (ВГАУ) и председателя диссертационного совета при вузе Константина Терновых поместили в СИЗО по подозрению в коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Коррупция В РоссииСледственный Комитет Рфвузы

Горячие новости

Все новости

партнеры