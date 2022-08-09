На севере Польши снесли памятник солдатам Красной армии

Замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда в своих соцсетях заявил, что в Мальборке снесли памятник солдатам Красной армии.

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По его словам, о ликвидации памятника он договорился с мэром города «несколько месяцев назад».

«Декоммунизация на практике», — добавил Рабенда.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сносам памятник освободителям города будет полностью утилизирован, сообщает RT.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ПольшаВторая Мировая ВойнаВеликая Отечественная ВойнаПамятник
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