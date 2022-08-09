На севере Польши снесли памятник солдатам Красной армии
9 августа 202217:07
Замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда в своих соцсетях заявил, что в Мальборке снесли памятник солдатам Красной армии.
По его словам, о ликвидации памятника он договорился с мэром города «несколько месяцев назад».
«Декоммунизация на практике», — добавил Рабенда.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сносам памятник освободителям города будет полностью утилизирован, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru