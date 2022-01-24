Омские подростки признались в убийстве семьи

Следствие считает, что 14-летняя несовершеннолетняя подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.

На допросах подростки сознались в преступлении — парень подробно рассказал о случившемся, а также выдал нож — орудие убийства.

Напомним, 22 января одном из домов в селе Юрьевка обнаружили тела мужчины, женщины и девочки 2011 года рождения с ножевыми ранениями. Прокуратура Омской области взяла расследование на особый контроль.

