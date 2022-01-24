Омские подростки признались в убийстве семьи
В Омской области двое подростков, которых задержали по подозрению в убийстве целой семьи, признались в совершении преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по региону.
Следствие считает, что 14-летняя несовершеннолетняя подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.
На допросах подростки сознались в преступлении — парень подробно рассказал о случившемся, а также выдал нож — орудие убийства.
Напомним, 22 января одном из домов в селе Юрьевка обнаружили тела мужчины, женщины и девочки 2011 года рождения с ножевыми ранениями. Прокуратура Омской области взяла расследование на особый контроль.
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