СК: При взрыве газа в Черкесске погибли два человека
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске возросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Карачаево-Черкессии.
Ранее МЧС региона заявило, что в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси, в результате ЧП погиб один человек. Также сообщалось о девяти пострадавших. Из-за взрыва на двух этажах есть разрушения, пишет «Свободная пресса».
По данным СК, во время инцидента погибли два человека, еще 11 получили травмы. Трех пострадавших удалось достать из-под завалов. Предварительно, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.
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