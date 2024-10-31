СК: При взрыве газа в Черкесске погибли два человека

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске возросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Карачаево-Черкессии.

В Черкесске один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси

Ранее МЧС региона заявило, что в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси, в результате ЧП погиб один человек. Также сообщалось о девяти пострадавших. Из-за взрыва на двух этажах есть разрушения, пишет «Свободная пресса».

По данным СК, во время инцидента погибли два человека, еще 11 получили травмы. Трех пострадавших удалось достать из-под завалов. Предварительно, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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