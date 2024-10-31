В Черкесске один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси
Вспышка паров газовоздушной смеси произошла в многоэтажном жилом доме в Черкесске, погиб один человек. Об этом сообщает главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии.
По данным ведомства, ЧП произошло на улице Лободина.
«По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже. Один человек погиб», — подчеркнули в МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали около 50 жителей дома. К ликвидации последствий инцидента привлекли 67 специалистов и 22 единицы техники.
Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Сухом Логу Свердловской области, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru