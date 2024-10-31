В Черкесске один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси

Вспышка паров газовоздушной смеси произошла в многоэтажном жилом доме в Черкесске, погиб один человек. Об этом сообщает главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Лободина.

«По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже. Один человек погиб», — подчеркнули в МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали около 50 жителей дома. К ликвидации последствий инцидента привлекли 67 специалистов и 22 единицы техники.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Сухом Логу Свердловской области, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

