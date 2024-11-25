Правоохранители задержали жителя Благовещенска за мошенничество на 4 млн рублей

Отмечается, что злоумышленник совершал преступления в период с мая 2023 года по август 2024 года. С потенциальными жертвами мошенник заключал договор с условием предоплаты. После этого он делал вид, что начинает отделку квартиры, однако вскоре связь с ним обрывалась.

Всего преступник обманул 11 человек, суммарный ущерб достиг 3,8 млн рублей. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и предстанет перед судом в ближайшее время.

Ранее сотрудники полиции задержали в Мытищах четырех подозреваемых в мошенничестве, связанного с отменой заказов на маркетплейсах. Сумма ущерба от действий аферистов превысила 9 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

