Правоохранители задержали жителя Благовещенска за мошенничество на 4 млн рублей
Притворявшийся мастером по ремонту квартир житель Благовещенска выманил у доверчивых горожан около четырех млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.
Отмечается, что злоумышленник совершал преступления в период с мая 2023 года по август 2024 года. С потенциальными жертвами мошенник заключал договор с условием предоплаты. После этого он делал вид, что начинает отделку квартиры, однако вскоре связь с ним обрывалась.
Всего преступник обманул 11 человек, суммарный ущерб достиг 3,8 млн рублей. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и предстанет перед судом в ближайшее время.
Ранее сотрудники полиции задержали в Мытищах четырех подозреваемых в мошенничестве, связанного с отменой заказов на маркетплейсах. Сумма ущерба от действий аферистов превысила 9 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru