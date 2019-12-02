СК опубликовал видео с места обрушения моста под Оренбургом

Отмечается, что в результате происшествия возбуждено уголовное дело статье 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба).

Напомним, в результате обрушения пострадали два водителя автомобилей, двигавшихся по мосту в момент инцидента. Оба пострадавших были госпитализированы.

