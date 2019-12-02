СК опубликовал видео с места обрушения моста под Оренбургом

2 декабря 201922:41

Следственный комитет показал видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбургской области. Видеофрагмент размещен на официальном канале СК в Youtube.

Отмечается, что в результате происшествия возбуждено уголовное дело статье 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба).

Напомним, в результате обрушения пострадали два водителя автомобилей, двигавшихся по мосту в момент инцидента. Оба пострадавших были госпитализированы.

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