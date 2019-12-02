Стали известны подробности обрушения моста под Оренбургом

В результате обрушения ветхого автомобильного моста в районе поселка Кушкель в Оренбургской области пострадали три человека, состояние двоих из них оценивается как средней тяжести – они были госпитализированы, сообщает ТАСС.

В свою очередь в МВД по региону сообщили, что произошло обрушение двух пролетов моста. 15 ноября в связи с проведением ремонтных работ на мосту было введено ограничение движения.

По некоторым данным, мост не выдержал вес грузовика, груженного щебнем, при этом фура при падении якобы задела легковой автомобиль.

Накануне в Забайкальском крае в результате падения автобуса с моста погибли 19 человек, еще 21 пострадал. По предварительным данным, автобус потерял управление из-за лопнувшего колеса.

