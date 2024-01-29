Силовики раскрыли масштабную схему хищений через НДС

Сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и ФНС пришли с обысками в дом бизнес-вумен Татьяне Андрейчук и ее мужу, а также наведались в компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.

Уточняется, что силовики раскрыли схему по фиктивному начислению НДС при помощи Telegram-ботов и фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ.

