Силовики раскрыли масштабную схему хищений через НДС

Силовики проводят в Московском регионе по десяти адресам в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты НДС. Ущерб государству оценен в девять миллиардов рублей, пишет РБК.

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Сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и ФНС пришли с обысками в дом бизнес-вумен Татьяне Андрейчук и ее мужу, а также наведались в компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.

Уточняется, что силовики раскрыли схему по фиктивному начислению НДС при помощи Telegram-ботов и фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ.

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