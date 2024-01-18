Начальницу управления главы Башкирии отправили в СИЗО по делу о хищении

По версии следствия, в июне 2017 года женщина, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом заработная карта сотрудницы находилась в доступе Прочаковской.

На данный момент точная сумму ущерба устанавливается. Чиновница останется в СИЗО до 2 февраля.

Ранее следственный комитет РФ предъявил обвинение заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олегу Фролову. Топ-менеджер проходит по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, передает «Радиоточка НСН».