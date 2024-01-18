Начальницу управления главы Башкирии отправили в СИЗО по делу о хищении

Красногорский суд Подмосковья отправил в СИЗО начальницу управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

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По версии следствия, в июне 2017 года женщина, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом заработная карта сотрудницы находилась в доступе Прочаковской.

На данный момент точная сумму ущерба устанавливается. Чиновница останется в СИЗО до 2 февраля.

Ранее следственный комитет РФ предъявил обвинение заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олегу Фролову. Топ-менеджер проходит по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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