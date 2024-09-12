В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост

Судно «Ленанефть 2029» столкнулось с конструкциями железнодорожного моста в Костроме. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в акватории реки Волга.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено», — отмечается в сообщении.

Костромская транспортная прокуратура проведет проверку обстоятельств ЧП и исполнения требований о безопасности судоходства.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, инцидент произошел на перегоне Кострома-Новая-Каримово. В мост врезался танкер, следовавший из Татарстана в Ярославль. Причиненный ущерб устанавливается.

Ранее в акватории Волги в Самаре столкнулись теплоход и моторная лодка, пострадали шесть человек, напоминает Ura.ru.

