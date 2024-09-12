В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост
Судно «Ленанефть 2029» столкнулось с конструкциями железнодорожного моста в Костроме. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в акватории реки Волга.
«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено», — отмечается в сообщении.
Костромская транспортная прокуратура проведет проверку обстоятельств ЧП и исполнения требований о безопасности судоходства.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, инцидент произошел на перегоне Кострома-Новая-Каримово. В мост врезался танкер, следовавший из Татарстана в Ярославль. Причиненный ущерб устанавливается.
Ранее в акватории Волги в Самаре столкнулись теплоход и моторная лодка, пострадали шесть человек, напоминает Ura.ru.
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