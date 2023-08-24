Flightradar: Самолет Пригожина потерял 2,4 км высоты за полминуты

По словам директора по коммуникациям сервиса Яна Петченика, резкое снижение самолета началось в 18:19 мск. Самолет за полуминуты потерял 8000 футов от крейсерской высоты 28000 футов (снизился с 8,5 км до 6,1 км). Он добавил, что все произошло быстро, каких-либо признаков неисправности лайнера до этого не было.

На портале Flightradar24 отмечается, что первые данные от самолета поступили в 17:46 мск, а к 18:10 по московскому времени лайнер вышел на крейсерскую высоту. Через 9 минут резко стала меняться вертикальная скорость самолета, а последние данные от Embraer поступили в 18:20 мск.

Отмечается, что картина полета была восстановлена по мультилатерации (MLAT; высота полета, скорость, вертикальная скорость), так как сведения от транспондеров ADS-B (GPS) не поступали. Сотрудники сервиса предполагают, что это может быть связано с глушением сигналов GNSS (GPS, ГЛОНАСС и прочих) в районе полета.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергей Миронов заявил, что недруги России «жестко поплатятся» за смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

