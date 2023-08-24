Flightradar: Самолет Пригожина потерял 2,4 км высоты за полминуты
Бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находился основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, снизился на 2400 метров за 30 секунд, после этого удерживал высоту на протяжении нескольких секунд, затем начал падать и разбился. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сервис отслеживания авиарейсов по сигналам транспондеров самолетов Flightradar24.
По словам директора по коммуникациям сервиса Яна Петченика, резкое снижение самолета началось в 18:19 мск. Самолет за полуминуты потерял 8000 футов от крейсерской высоты 28000 футов (снизился с 8,5 км до 6,1 км). Он добавил, что все произошло быстро, каких-либо признаков неисправности лайнера до этого не было.
На портале Flightradar24 отмечается, что первые данные от самолета поступили в 17:46 мск, а к 18:10 по московскому времени лайнер вышел на крейсерскую высоту. Через 9 минут резко стала меняться вертикальная скорость самолета, а последние данные от Embraer поступили в 18:20 мск.
Отмечается, что картина полета была восстановлена по мультилатерации (MLAT; высота полета, скорость, вертикальная скорость), так как сведения от транспондеров ADS-B (GPS) не поступали. Сотрудники сервиса предполагают, что это может быть связано с глушением сигналов GNSS (GPS, ГЛОНАСС и прочих) в районе полета.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергей Миронов заявил, что недруги России «жестко поплатятся» за смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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