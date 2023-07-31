Shot: В Красноярском крае неизвестный поджег два релейных шкафа

Отмечается, что ЧП произошло около пяти часов утра на тупиковом пути вблизи станции Шарыпово.

«Обгорело два релейных шкафа, которые отвечали за системы сигнализации, централизации и блокировки», — пишет SHOT.

Помощь специалистов не потребовалась, пожар потух самостоятельно, отмечает телеканал «360».

По данным СМИ, путь не был электрифицирован. Поезда не курсировали по данному участку, задержки в движении составов не было.

Ранее в Кирове полицейские задержали двоих поджигателей релейных шкафов, напоминает Ura.ru. Злоумышленники признались, что действовали по указанию украинских спецслужб.

