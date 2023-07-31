Shot: В Красноярском крае неизвестный поджег два релейных шкафа
Неизвестный поджег железнодорожное оборудование в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ЧП произошло около пяти часов утра на тупиковом пути вблизи станции Шарыпово.
«Обгорело два релейных шкафа, которые отвечали за системы сигнализации, централизации и блокировки», — пишет SHOT.
Помощь специалистов не потребовалась, пожар потух самостоятельно, отмечает телеканал «360».
По данным СМИ, путь не был электрифицирован. Поезда не курсировали по данному участку, задержки в движении составов не было.
Ранее в Кирове полицейские задержали двоих поджигателей релейных шкафов, напоминает Ura.ru. Злоумышленники признались, что действовали по указанию украинских спецслужб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru