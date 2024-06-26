Сход вагонов поезда в Коми мог произойти из-за подмыва путей

В поезде, который следовал по маршруту Воркута – Новороссийск и сорвался с рельсов в Коми, находилось 232 человека, сообщили в администрации муниципального образования «Инта».

В сообщении отмечается, что в поезде, состоящем из 14 вагонов, девять из них перевернулись. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать подмывание путей.