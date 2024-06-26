Сход вагонов поезда в Коми мог произойти из-за подмыва путей
В поезде, который следовал по маршруту Воркута – Новороссийск и сорвался с рельсов в Коми, находилось 232 человека, сообщили в администрации муниципального образования «Инта».
В сообщении отмечается, что в поезде, состоящем из 14 вагонов, девять из них перевернулись. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать подмывание путей.
На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено.
Возбуждено уголовное дело, отмечает РЕН ТВ.
На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru