Сход вагонов поезда в Коми мог произойти из-за подмыва путей

В поезде, который следовал по маршруту Воркута – Новороссийск и сорвался с рельсов в Коми, находилось 232 человека, сообщили в администрации муниципального образования «Инта».

В сообщении отмечается, что в поезде, состоящем из 14 вагонов, девять из них перевернулись. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать подмывание путей.

СК завел дело после схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено.

Возбуждено уголовное дело, отмечает РЕН ТВ.

На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
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