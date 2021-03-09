Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников
Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, передает РИА Новости.
По версии следствия, о таких планах подросток писал в соцсетях. Он помещен под домашний арест, вину не признает.
Год назад Федеральная служба безопасности задержала двух 14-летних подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове. Силовики установили, что подростки также намеревались прибегнуть к самодельным зажигательным смесям, инструкции по их изготовлению они нашли в интернете. По данным ФСБ, они пропагандировали идеологию массовых убийств в сети. Малолетних злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там же был обнаружен обрез охотничьего ружья. По версии следствия, подростки хотели убить порядка 40 человек.
В октябре 2018 года житель Керчи Владислав Росляков открыл огонь по людям в здании местного политехнического колледжа. В результате были убиты 20 человек, несколько десятков получили ранения.
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