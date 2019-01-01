Прохорова: Чтобы дети не списывали на ЕГЭ, их унижают

Ирина Прохорова: «Для меня, вообще, это тревожный маркер. Это – отношение к людям, это – отношение к детям. Хочу заметить, как бывший советский человек, что раньше вообще в школах была такая практика: на этажах, где располагались младшие классы, в туалетах дверей не было. И это унижение человеческого достоинства, которое приводит к травмам, психологическим и даже физическим. Так что, это – потрясающая история, это то, как у нас пытаются решать проблемы. В том числе, и в общегосударственном масштабе. Чтобы не списывали, давайте унизим человеческое достоинство детей. Я надеюсь, что после этих жалоб подобный вандализм прекратится. Здесь тоже есть, о чем поразмыслить»,- отметила она в эфире НСН.

