Прохорова: Чтобы дети не списывали на ЕГЭ, их унижают
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
По данным Росстата, почти половине россиян (48 %) хватает денег только на еду и одежду. У них нет финансовой возможности купить себе предметы длительного потребления, например, смартфон, ноутбук, холодильник или стиральную машину.
Ирина Прохорова: «Это серьезная социальная проблема. Такие исследования, скорее всего, говорят только о том, что престало хватать социальных лифтов, позволяющих людям искать работу, которая дает им деньги не только на пропитание, но и на какие-то элементарные предметы, связанные уже с современным образом жизни. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что в предыдущие годы этот процент был намного ниже. Тут стоило бы задуматься», - подчеркнула главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН.
В туалетах одной из российских школ на время проведения ЕГЭ сняли двери
В школе города Заречный Пензенской области на время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери. О ситуации стало известно после жалоб школьников в соцсетях.
Ирина Прохорова: «Для меня, вообще, это тревожный маркер. Это – отношение к людям, это – отношение к детям. Хочу заметить, как бывший советский человек, что раньше вообще в школах была такая практика: на этажах, где располагались младшие классы, в туалетах дверей не было. И это унижение человеческого достоинства, которое приводит к травмам, психологическим и даже физическим. Так что, это – потрясающая история, это то, как у нас пытаются решать проблемы. В том числе, и в общегосударственном масштабе. Чтобы не списывали, давайте унизим человеческое достоинство детей. Я надеюсь, что после этих жалоб подобный вандализм прекратится. Здесь тоже есть, о чем поразмыслить»,- отметила она в эфире НСН.
В Москве завершились съемки фильма о Елизавете Глинке
В Москве завершились съемки фильма о Елизавете Глинке (докторе Лизе). Главную роль в картине исполнила Чулпан Хаматова. Премьера запланирована на осень 2020 года.
Ирина Прохорова: «Для меня это – пожалуй, главная новость дня. Я имела счастье лично знать доктора Лизу, я знакома с Чулпан Хаматовой. Если мы говорим о воспитании молодежи (а мы очень любим говорить на эту тему в последнее время), я считаю, что такой фильм был бы совершенно необходим. Меня очень печалит, что когда доктор Лиза погибла, был целый ряд какого-то непонятного негатива в Фейсбуке. Меня это печалит, потому, что если мы говорим о реальном патриотизме и гражданских чувствах, Лиза воплощала все это в полной мере»,- заявила НСН Ирина Прохорова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.