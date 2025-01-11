Шесть зебр погибли в пожаре в Белгородской области
11 января 202520:05
Шесть зебр погибли в пожаре в Белгородской области, сообщили в региональном МЧС.
В хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка.
Пожар на 60 «квадратах» локализовали 14 специалистов и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru