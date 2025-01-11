Шесть зебр погибли в пожаре в Белгородской области

Шесть зебр погибли в пожаре в Белгородской области, сообщили в региональном МЧС.

В подмосковной Яхроме локализовали пожар в психиатрической больнице

В хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка.

Пожар на 60 «квадратах» локализовали 14 специалистов и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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