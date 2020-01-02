Сгоревшая фигура мыши остается на площади Владивостока
Фигура мыши, символа 2020 года, поврежденная на центральной площади Владивостока, останется там лежать до окончания разбирательства с дрифтером. Водитель-лихач разрушил конструкцию в середине декабря, и подрядчикам пришлось изготовить новый символ года за 677 тысяч рублей, который вандалы подожгли в Новый год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
«Мышь упакована и лежит на площади. Убирать ее нельзя, пока не закончится разбирательство по инциденту с дрифтером», - заявили в мэрии.
Напомним, символ года на главной площади Владивостока сбил водитель Subaru Forester, который дрифтовал вокруг новогодней елки. Вместо поваленной мыши была установлена новая фигура. Старая конструкция лежит на площади под тентом.
После возгорания новой мыши в новогоднюю ночь обгоревшая конструкция оставалась в месте массового отдыха горожан.
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