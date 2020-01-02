Сгоревшая фигура мыши остается на площади Владивостока

Фигура мыши, символа 2020 года, поврежденная на центральной площади Владивостока, останется там лежать до окончания разбирательства с дрифтером. Водитель-лихач разрушил конструкцию в середине декабря, и подрядчикам пришлось изготовить новый символ года за 677 тысяч рублей, который вандалы подожгли в Новый год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

«Мышь упакована и лежит на площади. Убирать ее нельзя, пока не закончится разбирательство по инциденту с дрифтером», - заявили в мэрии.