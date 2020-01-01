Вандалы уничтожили фигуру мыши за 670 тысяч рублей во Владивостоке

Хулиганы сожгли фигуру мыши, установленную на центральной площади Владивостока. Стоимость символа 2020 года составляет 677 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 января, ссылаясь на источник в администрации города.

«Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», — цитирует агентство слова представителя власти.

Обгоревшую фигуру мыши обнаружили участники костюмированного забега утром 1 января.

Инцидент происходит уже второй раз, отмечают Известия. Ранее, по данным Znak.com, символ года на главной площади Владивостока сбил водитель Subaru Forester, который дрифтовал вокруг новогодней елки в середине декабря. Вместо поваленной мыши была установлена новая фигура стоимостью почти 700 тыс. рублей.

В администрации не исключают, что причиной последнего инцидента могло стать возгорание конструкции от попавшей в нее петарды.

