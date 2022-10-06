Сервисы «2ГИС» подверглись кибератаке

Сервисы «2ГИС» подверглись сильной DDoS-атаке, сообщается в Telegram-канале компании.

Сайт ОДКБ подвергся кибератаке

В сообщении уточняется, что в настоящее время не работают сайт 2gis.ru, а также часть сервисов в приложениях.

«Мы активно работаем над восстановлением сервисов, но пока не можем точно сообщить сроки — с такой сильной атакой столкнулись впервые. Мы скоро всё починим и дадим знать», - заключили в компании.

Ранее украинские хакеры развернули масштабную атаку на российскую платёжную систему МИР и её оператора — Национальную систему платёжных карт (НСПК), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьКибератакиХакеры
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