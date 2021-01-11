Серьезные пробки наблюдаются на Волоколамском шоссе из-за горящего дома

Пожар в жилом доме в районе Опалихи вызвал серьезные пробки на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает Минтранс Московской области.

Для тушения огня пожарные разместили технику на шоссе, в связи с чем движение одного ряда на трассе в сторону области было перекрыто. Экстренные службы ведут работу по возобновлению движения.

Минтранс Подмосковья рекомендует автомобилистам использовать альтернативные пути проезда в Красногорск или МЦД.

Уточняется, что загорелся частный дом на улице Анинская. В настоящее время неизвестно есть ли пострадавшие при пожаре.

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