Сербские военнослужащие сбили неизвестный беспилотник

Сербские военнослужащие уничтожили неизвестный беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве республики. Об этом, сославшись на Минобороны Сербии, сообщил ТАСС.

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В сообщении указано, что коммерческий беспилотник, направлявшийся от Копаоника к Рашке, был нейтрализован после обнаружения и сопровождения согласно приказу президента и верховного главнокомандующего республики Александра Вучича 2 ноября после полудня.

Также представители оборонного ведомства Сербии заявили, что дрон был сбит рядом с военными объектами гарнизона населенного пункта Рашка.

Ранее стало известно, что моряки сбили беспилотный летательный аппарат в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: commons.wikimedia.org
ТЕГИ:СербияБеспилотники
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