Сербские военнослужащие сбили неизвестный беспилотник
Сербские военнослужащие уничтожили неизвестный беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве республики. Об этом, сославшись на Минобороны Сербии, сообщил ТАСС.
В сообщении указано, что коммерческий беспилотник, направлявшийся от Копаоника к Рашке, был нейтрализован после обнаружения и сопровождения согласно приказу президента и верховного главнокомандующего республики Александра Вучича 2 ноября после полудня.
Также представители оборонного ведомства Сербии заявили, что дрон был сбит рядом с военными объектами гарнизона населенного пункта Рашка.
Ранее стало известно, что моряки сбили беспилотный летательный аппарат в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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