Сербские военнослужащие сбили неизвестный беспилотник

В сообщении указано, что коммерческий беспилотник, направлявшийся от Копаоника к Рашке, был нейтрализован после обнаружения и сопровождения согласно приказу президента и верховного главнокомандующего республики Александра Вучича 2 ноября после полудня.

Также представители оборонного ведомства Сербии заявили, что дрон был сбит рядом с военными объектами гарнизона населенного пункта Рашка.

Ранее стало известно, что моряки сбили беспилотный летательный аппарат в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

