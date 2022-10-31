Сбитая Украиной ракета упала на территории Молдовы

Ракета, которая была сбита украинской системой ПВО, упала на территории Молдавии, сообщает пресс-служба МВД республики.

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В сообщении говорится, что ракета упала в приграничном селе Неславча. Отмечается, что обошлось без пострадавших, в некоторых домах были выбиты окна, стражи порядка оцепили район падения.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что украинские военные применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, сообщает RT.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:УкраинаМолдавияРакета
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