Сбитая Украиной ракета упала на территории Молдовы
Ракета, которая была сбита украинской системой ПВО, упала на территории Молдавии, сообщает пресс-служба МВД республики.
В сообщении говорится, что ракета упала в приграничном селе Неславча. Отмечается, что обошлось без пострадавших, в некоторых домах были выбиты окна, стражи порядка оцепили район падения.
Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что украинские военные применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, сообщает RT.
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