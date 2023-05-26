Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел

По его словам, в результате происшествия пострадала женщина. Ее доставили в центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате инцидента были повреждены постройки на территории базы отдыха. В гараже и частном жилом доме начался пожар, который вскоре был ликвидирован оперативными службами. ⠀

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

