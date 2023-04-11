Саратовского военкома арестовали за получение взятки

Сообщается, что Садомов пробудет в СИЗО до 27 мая. По данным информагентства «Версия-Саратов», военком пытался обжаловать арест, однако впоследствии его адвокат Михаил Штода отозвал апелляцию своего подзащитного.

Также была помещена под стражу начальник отдела призыва Елена Поддубная.

Ранее старшего оперуполномоченного управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу Илью Афанасьева арестовали за попытку получения взятки в 20 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

