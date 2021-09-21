Самолёт МЧС с раненными при стрельбе в вузе Перми вылетел в Москву

Самолёт Ил-76 МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в университете Перми вылетел в Москву. Как пишет ТАСС, на его борту находятся специальные медицинские модули. В полёте пациентов сопровождают работники отряда «Центроспас» и Федерального центра медицины катастроф. По информации источника, состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое.

Напомним, утром в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза, погибли шесть человек, пострадали 28-мь, отмечает RT.