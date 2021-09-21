Самолёт МЧС с раненными при стрельбе в вузе Перми вылетел в Москву

Самолёт Ил-76 МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в университете Перми вылетел в Москву. Как пишет ТАСС, на его борту находятся специальные медицинские модули. В полёте пациентов сопровождают работники отряда «Центроспас» и Федерального центра медицины катастроф. По информации источника, состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое.

Напомним, утром в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза, погибли шесть человек, пострадали 28-мь, отмечает RT.

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Между тем, студенту, который открыл огонь в вузе, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что она проводится для того, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления и отвечал ли за свои действия.

Сейчас молодой человек находится в больнице в тяжёлом состоянии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаПермьМЧС
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