Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в Краснодаре

Самолет Red Wings, летевший в турецкую Анталью, экстренно приземлился в краснодарском аэропорту. Как сообщает Телеканал 360, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Отмечается, что решение о внеплановой посадке было принято пилотами в связи с техническими неполадками – плохой связью с диспетчерами.

По информации телеканала, все 215 пассажиров уже направляются в пункт назначения.

