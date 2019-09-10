Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в Краснодаре
10 сентября23:55
Самолет Red Wings, летевший в турецкую Анталью, экстренно приземлился в краснодарском аэропорту. Как сообщает Телеканал 360, никто из находившихся на борту людей не пострадал.
Отмечается, что решение о внеплановой посадке было принято пилотами в связи с техническими неполадками – плохой связью с диспетчерами.
По информации телеканала, все 215 пассажиров уже направляются в пункт назначения.
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Фото: facebook.com/Lufthansa
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