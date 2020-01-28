Самолёт за заклинившими закрылками благополучно сел в Новосибирске

Пассажирский самолёт Embraer EMB-170/175 авиакомпании «Сибирь-S7» благополучно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво. Как сообщали СМИ, ему пришлось возвращаться в аэропорт вылета из-за того, что при взлёте не убрались закрылки.

В аэропорту рассказали, что перед посадкой лайнеру пришлось около часа сжигать керосин до допустимой массы в окрестностях Новосибирска, пишет Ura.ru.

Самолёт должен был лететь в Екатеринбург. На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа.

