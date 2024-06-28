Летевший из Москвы в Тюмень самолет экстренно сел в Челябинске

Самолёт авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неисправности

В ведомстве указали, что решение о незапланированной посадке экипаж воздушного судна принял по причине недостаточного остатка топлива.

Отмечается, что инцидент произошёл ночью 28 июня. В аэропорту Челябинска лайнер пробыл чуть более шести часов, после чего вылетел по маршруту назначения.

«Необходимые услуги пассажирам оказаны. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», - говорится в сообщении.

Ранее самолёт Ан-26 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс по маршруту «Сабетта - Утренний», совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Wikimedia Commons
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