Летевший из Москвы в Тюмень самолет экстренно сел в Челябинске
Самолёт авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве указали, что решение о незапланированной посадке экипаж воздушного судна принял по причине недостаточного остатка топлива.
Отмечается, что инцидент произошёл ночью 28 июня. В аэропорту Челябинска лайнер пробыл чуть более шести часов, после чего вылетел по маршруту назначения.
«Необходимые услуги пассажирам оказаны. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», - говорится в сообщении.
Ранее самолёт Ан-26 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс по маршруту «Сабетта - Утренний», совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru