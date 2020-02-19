Самолет AirBaltic совершил аварийную посадку в Риге
Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, следовавший по маршруту Рига-Хельсинки, совершил аварийную посадку в рижском аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной инцидента стали технические неполадки. Решение вернуться в аэропорт вылета командир экипажа принял после 30 минут полета в сторону финской столицы.
Неполадка – индикация недостаточного давления - возникла с самолетом Bombardier Q400 NextGen. Отмечается, что лайнер вернулся в Ригу, соблюдая безопасную высоту полета. Посадка прошла успешно.
Ранее сообщалось об аварийной посадке самолета SSJ100 во Внуково.
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