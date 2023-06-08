С затопленных территорий Херсонщины эвакуировали пять тысяч человек

По его словам, в пунктах временного размещения находятся около тысячи человек. 62 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.

«К сожалению, есть погибшие – семь человек», - сообщил Сальдо.

Политик заявил, что пик подъема воды пройден. Он предположил ,что прямой ущерб от затопления превысит 1,5 миллиарда рублей.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Затопило десятки населенных пунктов по обеим берегам Днепра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

