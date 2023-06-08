С затопленных территорий Херсонщины эвакуировали пять тысяч человек
В Херсонской области из затопленных районов эвакуировали пять тысяч человек, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.
По его словам, в пунктах временного размещения находятся около тысячи человек. 62 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.
«К сожалению, есть погибшие – семь человек», - сообщил Сальдо.
Политик заявил, что пик подъема воды пройден. Он предположил ,что прямой ущерб от затопления превысит 1,5 миллиарда рублей.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Затопило десятки населенных пунктов по обеим берегам Днепра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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