Рыбак из КНДР получил четыре года колонии за нападение на российских пограничников

Находкинский городской суд признал рыбака из КНДР виновным в нападении на российских пограничников. Они получил четыре года колонии общего режима.

На скамье подсудимых трое граждан Северной Кореи. Ранее СК предъявил им обвинения в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает RT.

Российское рыболовное судно село на мель у берегов Норвегии

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. Северокорейские рыбаки незаконно добывали кальмара. Российские пограничники задержали рыболовецкое судно и начали сопровождать его в Находку. Однако на переходе 17 членов экипажа судна под флагом КНДР совершили нападение на патруль, вооружившись палками. В итоге пострадали трое российских пограничников.

Дело в отношении еще 14 рыбаков находится на завершающей стадии расследования, после чего будет передано в суд.



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ФОТО: 7388PetVladVik // photos.sakhalin.name
ТЕГИ:СудПограничникиКНДР
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