Рыбак из КНДР получил четыре года колонии за нападение на российских пограничников
Находкинский городской суд признал рыбака из КНДР виновным в нападении на российских пограничников. Они получил четыре года колонии общего режима.
На скамье подсудимых трое граждан Северной Кореи. Ранее СК предъявил им обвинения в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает RT.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. Северокорейские рыбаки незаконно добывали кальмара. Российские пограничники задержали рыболовецкое судно и начали сопровождать его в Находку. Однако на переходе 17 членов экипажа судна под флагом КНДР совершили нападение на патруль, вооружившись палками. В итоге пострадали трое российских пограничников.
Дело в отношении еще 14 рыбаков находится на завершающей стадии расследования, после чего будет передано в суд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Рыбак из КНДР получил четыре года колонии за нападение на российских пограничников
- Россияне назвали самое желанное направление отдыха за границей
- С-500 научат воевать в космосе: «Прометей» защитит всю Россию
- Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости раком
- НАТО обеспокоилось активностью российских подлодок в Северной Атлантике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru