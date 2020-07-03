Рыбак из КНДР получил четыре года колонии за нападение на российских пограничников

Находкинский городской суд признал рыбака из КНДР виновным в нападении на российских пограничников. Они получил четыре года колонии общего режима.

На скамье подсудимых трое граждан Северной Кореи. Ранее СК предъявил им обвинения в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает RT.