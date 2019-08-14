Ростовский фельдшер пнул упавшую пенсионерку и уехал. ВИДЕО

В Ростове-на-Дону соцсети возмутил инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения. Фельдшер, прибывший на вызов, после короткого разговора с больной пнул пожилую женщину и уехал. Видео распространилось в соцсетях.

По словам авторов поста в паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», женщине стало плохо, окружающие вызвали ей скорую помощь. Приехавший медик пнул лежащую на асфальте больную и уехал. В комментариях уточняют, что женщина предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также оскорбляла фельдшера.

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«Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — пишут в комментариях к посту.

Позже, по словам автора поста, он вызвал скорую повторно. Однако по телефону ему сообщили, что медики уже приезжали на вызов, и отказались высылать бригаду. В конечном итоге всё-таки приехала ещё одна бригада и забрала старушку.

Добавим, по факту публикации в УМВД по Ростовской области начата проверка.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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