Ростовский фельдшер пнул упавшую пенсионерку и уехал. ВИДЕО

«Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — пишут в комментариях к посту.

Позже, по словам автора поста, он вызвал скорую повторно. Однако по телефону ему сообщили, что медики уже приезжали на вызов, и отказались высылать бригаду. В конечном итоге всё-таки приехала ещё одна бригада и забрала старушку.

Добавим, по факту публикации в УМВД по Ростовской области начата проверка.