Ростовский фельдшер пнул упавшую пенсионерку и уехал. ВИДЕО
В Ростове-на-Дону соцсети возмутил инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения. Фельдшер, прибывший на вызов, после короткого разговора с больной пнул пожилую женщину и уехал. Видео распространилось в соцсетях.
По словам авторов поста в паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», женщине стало плохо, окружающие вызвали ей скорую помощь. Приехавший медик пнул лежащую на асфальте больную и уехал. В комментариях уточняют, что женщина предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также оскорбляла фельдшера.
«Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — пишут в комментариях к посту.
Позже, по словам автора поста, он вызвал скорую повторно. Однако по телефону ему сообщили, что медики уже приезжали на вызов, и отказались высылать бригаду. В конечном итоге всё-таки приехала ещё одна бригада и забрала старушку.
Добавим, по факту публикации в УМВД по Ростовской области начата проверка.
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