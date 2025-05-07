Россиянина осудят за расправу над участниками дорожного конфликта
Обвиняемый в расстреле двоих человек в результате дорожного конфликта 41-летний россиянин предстанет перед судом в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Марксе на перекрестке улиц Карла Маркса и Победы 24 ноября 2024 года. Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, нарушил правила и не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю «Ока». После этого он догнал малолитражку и открыл из самостоятельно переделанного пистолета огонь по автомобилю, пассажиру и водителю. Пассажир «Оки» погиб, здоровью водителя был причинен вред средней тяжести.
Злоумышленник покинул место происшествия, но впоследствии был задержан и помещен под стражу. У него дома обнаружили свыше 40 патронов и пистолет.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят для рассмотрения по существу в суд.
Ранее полиция Москвы задержала водителя внедорожника, который выстрелил в таксиста в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru