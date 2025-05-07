Россиянина осудят за расправу над участниками дорожного конфликта

Сообщается, что инцидент произошел в городе Марксе на перекрестке улиц Карла Маркса и Победы 24 ноября 2024 года. Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, нарушил правила и не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю «Ока». После этого он догнал малолитражку и открыл из самостоятельно переделанного пистолета огонь по автомобилю, пассажиру и водителю. Пассажир «Оки» погиб, здоровью водителя был причинен вред средней тяжести.

Злоумышленник покинул место происшествия, но впоследствии был задержан и помещен под стражу. У него дома обнаружили свыше 40 патронов и пистолет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят для рассмотрения по существу в суд.

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