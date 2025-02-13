Россиянина оштрафовали за несообщение о готовящемся теракте в аэропорту
Суд в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафовал местного жителя за несообщение в компетентные органы о подготовке теракта в аэропорту города Ноябрьска. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Судом установлено, что мужчина общался со своим знакомым в соцсетях в сентябре 2024 года и узнал о намерении двоих подростков поджечь вертолет в воздушной гавани, однако не стал передавать информацию властям.
Несовершеннолетние подожгли вертолет Ми-8Т в аэропорту в ночь на 11 сентября. По словам одного из подростков, неизвестный, переписка с которым велась в мессенджере, пообещал им за это 20 тысяч долларов.
Поджог несовершеннолетние сняли на видео, однако после совершения преступления куратор удалил переписку, перестал выходить на связь и отказался от выплаты денег.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, его подозревают в подготовке диверсии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru