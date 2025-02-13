Россиянина оштрафовали за несообщение о готовящемся теракте в аэропорту

Судом установлено, что мужчина общался со своим знакомым в соцсетях в сентябре 2024 года и узнал о намерении двоих подростков поджечь вертолет в воздушной гавани, однако не стал передавать информацию властям.

Несовершеннолетние подожгли вертолет Ми-8Т в аэропорту в ночь на 11 сентября. По словам одного из подростков, неизвестный, переписка с которым велась в мессенджере, пообещал им за это 20 тысяч долларов.

Поджог несовершеннолетние сняли на видео, однако после совершения преступления куратор удалил переписку, перестал выходить на связь и отказался от выплаты денег.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, его подозревают в подготовке диверсии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

