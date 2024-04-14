Россияне оказались на борту захваченного судна в Ормузском проливе
Моряки из Приморского края оказались на борту судна, которое захватил спецназ Ирана накануне в Ормузском проливе. Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным журналистов, коммерческий контейнеровоз MSC ARIES захватил с вертолета Ми-17 десант ВМС Ирана. Судно шло под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индию, на его борту было 25 членов экипажа. В его состав вошли граждане России, Пакистана, Эстонии, Индии и Филиппин.
Сколько именно россиян вошли в команду, выясняется.
Судно MSC Aries якобы «связано с Израилем», его направили в территориальные воды Ирана, передает иранское информагентство IRNA.
MSC ARIES принадлежит компании Zodiac Group Эяля Офера, миллиардера из Израиля. Его семья явлется одной из наиболее состоятельных в стране. По предварительным данным, судно с грузом может стоить несколько миллиардов долларов.
Ранее пять месяцев потребовалось российским дипломатам и властям Нигерии, чтобы вызволить захваченных в плен пиратами моряков, сообщается на сайте посольства России в Нигерии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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