Россияне оказались на борту захваченного судна в Ормузском проливе

По данным журналистов, коммерческий контейнеровоз MSC ARIES захватил с вертолета Ми-17 десант ВМС Ирана. Судно шло под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индию, на его борту было 25 членов экипажа. В его состав вошли граждане России, Пакистана, Эстонии, Индии и Филиппин.

Сколько именно россиян вошли в команду, выясняется.

Судно MSC Aries якобы «связано с Израилем», его направили в территориальные воды Ирана, передает иранское информагентство IRNA.



MSC ARIES принадлежит компании Zodiac Group Эяля Офера, миллиардера из Израиля. Его семья явлется одной из наиболее состоятельных в стране. По предварительным данным, судно с грузом может стоить несколько миллиардов долларов.

Ранее пять месяцев потребовалось российским дипломатам и властям Нигерии, чтобы вызволить захваченных в плен пиратами моряков, сообщается на сайте посольства России в Нигерии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



