Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Стамбула
Самолет потерпел крушение в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен. Как передает агентство France Press, воздушное судно, следовавшее из Измира в Стамбул, после посадки выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелось. Людей, находившихся в салоне лайнера, эвакуировали, отмечает МИР. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.
Других подробностей инцидента пока нет.
Ранее НСН писала, что самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в мадридском аэропорту. У лайнера было повреждено шасси. Чтобы сесть в аэропорту вылета судну пришлось четыре часа кружить над Мадридом, чтобы выработать топливо. Никто не пострадал.
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