Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Стамбула

Самолет потерпел крушение в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен. Как передает агентство France Press, воздушное судно, следовавшее из Измира в Стамбул, после посадки выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелось. Людей, находившихся в салоне лайнера, эвакуировали, отмечает МИР. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

Других подробностей инцидента пока нет.