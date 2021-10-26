Российского IT-специалиста убили в пригороде Оксфорда
Работавший в Оксфордском университете россиянин Леонид Лабошин погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда. Об этом сообщает полицейское управление долины Темзы.
По данным правоохранителей, убийство было совершено 17 октября на улице Пиннокс-уэй в пригороде Ботли. Россиянин скончался на месте происшествия от нескольких ножевых ранений, пишет «Свободная пресса». Подозреваемый в убийстве, 33-летний Юджин Коман, задержан. Правоохранители предъявили ему обвинения в убийстве и хранении холодного оружия, ведется расследование.
Как сообщили родственники Лабошина, 31-летний IT-специалист работал в группе, которая разрабатывает проект раннего диагностирования и хирургического лечения рака.
Диппредставительство России в Великобритании пока не предоставило комментариев по поводу инцидента.
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