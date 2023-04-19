Ряду российских военных экспертов прислали посылки с бюстами

Ряду российских военных журналистов и экспертов прислали посылки со статуэтками, напоминающими бюст, при помощи которого взорвали военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.

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Сивков рассказал агентству, что ему пришло сообщение от курьерской службы о поступлении посылку, которую должен доставить сотрудник. На статуэтке был изображен маршал Жуков.

«Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию», - сказал он.

Вскрытием посылки занимались полицейские и взрывники, при этом статуэтка была позолочена так же, как и та, которую получил военкор Татарский.

По словам Сивкова, такие же посылки получили и другие люди, в том числе относительно знаменитый философ, несколько военкоров и военных экспертов.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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