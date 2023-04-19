Ряду российских военных экспертов прислали посылки с бюстами
Ряду российских военных журналистов и экспертов прислали посылки со статуэтками, напоминающими бюст, при помощи которого взорвали военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.
Сивков рассказал агентству, что ему пришло сообщение от курьерской службы о поступлении посылку, которую должен доставить сотрудник. На статуэтке был изображен маршал Жуков.
«Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию», - сказал он.
Вскрытием посылки занимались полицейские и взрывники, при этом статуэтка была позолочена так же, как и та, которую получил военкор Татарский.
По словам Сивкова, такие же посылки получили и другие люди, в том числе относительно знаменитый философ, несколько военкоров и военных экспертов.
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