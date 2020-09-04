Российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Черным морем

Восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано приближение иностранных самолетов к границе РФ. Бомбардировщики B-52H способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

В последнее время участилось приближение иностранных самолетов к российским границам. В частности, ранее в пятницу сообщалось о полете стратегических бомбардировщиков США вблизи крымского полуострова. На перехват воздушных судов Минобороны направляет истребители.

