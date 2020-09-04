Российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Черным морем
Восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано приближение иностранных самолетов к границе РФ. Бомбардировщики B-52H способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
В последнее время участилось приближение иностранных самолетов к российским границам. В частности, ранее в пятницу сообщалось о полете стратегических бомбардировщиков США вблизи крымского полуострова. На перехват воздушных судов Минобороны направляет истребители.
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